Чемпионка US Open сенсационно проигрывает во втором круге Индиан-Уэллс

Британская теннисистка, чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA №22) сенсационно проигрывает во втором круге американского Индиан-Уэллс. В матче 1/32 финала она уступает представительницы Беларуси Александре Саснович (WTA №100).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу победительница поединка, в активе которой 1 подача на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 11 реализованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 7 подряд выигранных очков, 2 из 5 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Саснович сыграет против румынки Симоны Халеп (WTA №17).