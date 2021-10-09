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Чемпионка US Open сенсационно проигрывает во втором круге Индиан-Уэллс

Теннис
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Радукану прекращает борьбу

Чемпионка US Open сенсационно проигрывает во втором круге Индиан-Уэллс

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UA-Футбол
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Британская теннисистка, чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA №22) сенсационно проигрывает во втором круге американского Индиан-Уэллс. В матче 1/32 финала она уступает представительницы Беларуси Александре Саснович (WTA №100).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу победительница поединка, в активе которой 1 подача на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 11 реализованных брейков и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 7 подряд выигранных очков, 2 из 5 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Саснович сыграет против румынки Симоны Халеп (WTA №17).

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В статье: Александра Саснович Эмма Радукану
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