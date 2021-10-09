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Рекордные показатели: Фьюри и Уайлдер прошли церемонию взвешивания
Скоро бой
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американец Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО) прошли официальную церемонию взвешивания накануне очного поединка.
Оба спортсмена показали рекордный для себя вес в карьере:
Тайсон Фьюри - 125,6 кг
Деонтей Уайлдер - 107,9 кг.
Напомним, что бой состоится уже этой ночью, с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
В Украине третий поединок Фьюри и Уайлдера покажут на MEGOGO. Начало трансляции - в 04:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Свитолина
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