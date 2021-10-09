  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рекордные показатели: Фьюри и Уайлдер прошли церемонию взвешивания
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рекордные показатели: Фьюри и Уайлдер прошли церемонию взвешивания

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Скоро бой

Рекордные показатели: Фьюри и Уайлдер прошли церемонию взвешивания

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американец Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО) прошли официальную церемонию взвешивания накануне очного поединка.

Оба спортсмена показали рекордный для себя вес в карьере:

Тайсон Фьюри - 125,6 кг

Деонтей Уайлдер - 107,9 кг.

Напомним, что бой состоится уже этой ночью, с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

В Украине третий поединок Фьюри и Уайлдера покажут на MEGOGO. Начало трансляции - в 04:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в третий круг Индиан-Уэллс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...