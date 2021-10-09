Симона Халеп: Приятно снова быть здоровой и выступать на таком уровне

Румынская теннисистка Симона Халеп (WTA №17) прокомментировала победу над Мартой Костюк (WTA №58) во втором круге Индиан-Уэллс. Ее слова цитирует сайт WTA:

"Возвращаясь сюда, я всегда прекрасно себя чувствую. Приятно снова быть здоровой и выступать на таком уровне. Играть здесь в октябре - это так необычно.

В этом году мне очень не хватало тенниса такого уровня, потому что из-за травмы я много месяцев не могла играть. Я немного агрессивнее, чем обычно, и стараюсь добавить. У меня было не очень хорошее настроение, но я продолжу работать. Просто приятно вернуться и выиграть матч в Индиан-Уэллс" - сказала она.