  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Эмма Радукану: Я могу сделать выводы и извлечь урок
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмма Радукану: Я могу сделать выводы и извлечь урок

Теннис
(1 голосов)

Комментарий британки

Эмма Радукану: Я могу сделать выводы и извлечь урок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британская теннисистка, чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA №22) прокомментировала поражение во втором круге Индиан-Уэллс в матче против белоруски Александры Саснович (WTA №100). Ее слова цитирует сайт WTA:

"Вечерние матчи всегда отличаются, у меня мало такого опыта. До этого я сыграла всего один на Еше.

Для меня все в туре по-прежнему в новинку. Опыт приходит, когда играешь неделю за неделей и сталкиваешься с разными ситуациями. Я даже рада, что сегодня так произошло. Я могу сделать выводы и извлечь урок, чтобы в будущем стать опытнее" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина вышла в третий круг Индиан-Уэллс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...