Эмма Радукану: Я могу сделать выводы и извлечь урок

Британская теннисистка, чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA №22) прокомментировала поражение во втором круге Индиан-Уэллс в матче против белоруски Александры Саснович (WTA №100). Ее слова цитирует сайт WTA:

"Вечерние матчи всегда отличаются, у меня мало такого опыта. До этого я сыграла всего один на Еше.

Для меня все в туре по-прежнему в новинку. Опыт приходит, когда играешь неделю за неделей и сталкиваешься с разными ситуациями. Я даже рада, что сегодня так произошло. Я могу сделать выводы и извлечь урок, чтобы в будущем стать опытнее" - сказала она.