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Эмма Радукану: Я могу сделать выводы и извлечь урок
Комментарий британки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка, чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA №22) прокомментировала
"Вечерние матчи всегда отличаются, у меня мало такого опыта. До этого я сыграла всего один на Еше.
Для меня все в туре по-прежнему в новинку. Опыт приходит, когда играешь неделю за неделей и сталкиваешься с разными ситуациями. Я даже рада, что сегодня так произошло. Я могу сделать выводы и извлечь урок, чтобы в будущем стать опытнее" - сказала она.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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