Элина Свитолина: Я делаю все, что в моих силах, чтобы сыграть на Итоговом турнире

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) прокомментировала выступление на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Ее слова цитирует БТУ:

"Здорово вернуться в Индиан-Уэллс, потому что много времени прошло с тех пор, как мы играли здесь в последний раз. Когда в прошлом году появились новости об отмене турнира, я была в Монтеррее, где только выиграла титул.

Тогда я прилетела в Калифорнию, еще были надежды, что состоится турнир в Майами, но и его отменили, после чего я полетела в Европу. Такое ощущение, что это все было лет 10 назад. Наконец мы здесь. У меня очень много приятных воспоминаний, это отличный турнир, практически как пятый "Шлем".

Если говорить о борьбе за квалификацию на Итоговый турнир, то в подобной ситуации я была уже много раз. Конечно, последние несколько лет главные мои цели на сезон - это турниры Большого Шлема и WTA Finals.

Однажды я выиграла Итоговый, в последнем розыгрыше дошла до финала. Да, это большая мотивация выступить там и в этом сезоне, но я стараюсь не сильно давить на себя.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы там сыграть. Я очень рада, что в этом году Итоговый турнир будет проведен. Наверное, турнир в Индиан-Уэллс - это одна из последних возможностей, где я могу получить очки.

Далее я еще буду играть на турнире серии 250 на Тенерифе, но именно Индиан-Уэллс - крупнейший турнир, где, наверное, и определятся последние участники WTA Finals.

Я делаю все, что могу, и стараюсь не давить на себя сильно, потому что в любом случае у меня был неплохой сезон и я не хочу портить это впечатление, если не буду участвовать в Итоговом чемпионате" - сказала она.