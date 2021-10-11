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Свитолина на зубах заползает в четвертый круг Индиан-Уэллс
Это было нелегко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина победила в матче третьего круга американского тысячника Индиан-Уэллс. В поединке 1/16 финала наша спортсменка одолела представительницу Румынии Сорану Кырстю (WTA №40).
Счет встречи 2-1 (4-6; 6-4; 7-6) в пользу победительница встречи, в активе которой 6 подач на вылет, 4 из 5 реализованных брейков, 70% очков, выигранных на первой и 41% очков на второй подачах и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 3 эйса, реализованных брейков, 68% очков, выигранных на первой и 45% очков на второй подачах и 2 двойные ошибки.
В матче 1/8 финала Свитолина сыграет против победительницы пары Паолини / Пегула.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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