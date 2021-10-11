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Драматичная победа Свитолиной в третьем раунде в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО
Матч получился очень упорным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в 1/16 финала крупного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в трех сетах за 2 часа и 33 минуты вырвала победу над 40-й ракеткой мира Сораной Кырстя (4:6, 6:4, 7:6).
В решающем сете Свитолина отыгралась со счета 2:4 и вышла навстречу американке Джессике Пегуле. Матч состоится во вторник, 12 октября.
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