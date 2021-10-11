  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Драматичная победа Свитолиной в третьем раунде в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Драматичная победа Свитолиной в третьем раунде в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Матч получился очень упорным

Драматичная победа Свитолиной в третьем раунде в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в 1/16 финала крупного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в трех сетах за 2 часа и 33 минуты вырвала победу над 40-й ракеткой мира Сораной Кырстя (4:6, 6:4, 7:6).

В решающем сете Свитолина отыгралась со счета 2:4 и вышла навстречу американке Джессике Пегуле. Матч состоится во вторник, 12 октября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...