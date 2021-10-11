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Свитолина: Матч был похож на американские горки
Так и было
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Элина Свитолина накануне в тяжелой борьбе вырвала путевку в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в трех сетах румынку Сорану Кырстя (4:6, 6:4, 7:6).
"Был очень тяжелый матч, я боролась и пыталась найти свою игру. Это было что-то вроде американских горок.
Я бы хотела сыграть получше в первом сете, у меня были шансы выиграть его, но, к сожалению, сыграла не так, как хотела. Мне пришлось бороться за каждое очко, да и Сорана провела отличный матч. Счастлива, что смогла выиграть сегодня", - цитирует Свитолину официальный сайт WTA.
Элина Свитолина в 10-й раз в сезоне одержала волевую победу и вышла на 18-ю сеяную из США Джессику Пегулу.
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