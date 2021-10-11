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Саснович: Перед матчем с Халеп я купила билеты домой
Теннисистка не ожидала, что выиграет матч
100-я ракетка мира белоруска Александра Саснович поделилась эмоциями после победы над румынкой Симоной Халеп в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ранее Саснович выбила из турнира чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану.
"Поначалу было забавно. Я посмотрела свою четверть сетки и увидела трёх чемпионок турниров "Большого шлема". Мне стало смешно. Халеп — настоящая чемпионка. В концовке встречи я очень волновалась, потому что хотела победить. Честно говоря, у меня уже были куплены билеты домой, потому что я думала, что мои шансы не очень высоки. В итоге я просто вышла на корт, наслаждалась матчем и победила", — сказала Саснович в послематчевом интервью на корте.
За выход в четвертьфинал Саснович поборется с соотечественницей Викторией Азаренко.
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