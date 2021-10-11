Нисикори: Вакцинация не должна быть обязательной

Экс-четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори прокомментировал информацию о том, что на Открытый чемпионат Австралии могут не допустить теннисистов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

"Мы должны следовать правилам, я уже сделал прививку. Но, думаю, вакцинация не должна быть обязательной. Вы можете плохо себя чувствовать из-за вакцины, после неё могут возникнуть проблемы, поэтому мы должны быть осторожны.

Мы, теннисисты, путешествуем по всему миру, поэтому для нас было бы лучше пройти вакцинацию, но есть некоторые риски, я слышал, что случилось с Шарди. Это должно быть предоставлено на личное решение человека", — приводит слова Нисикори Тennis Up To Date.