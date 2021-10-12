Зверев в пятый раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир

Александр Зверев накануне официально забронировал за собой путевку в Турин, где в этом году впервые пройдет Итоговый турнир.

Немец стал четвертым участником Nitto ATP Finals после Новака Джоковича, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса.

The 2018 champion returns.



???????? @AlexZverev joins Djokovic, Medvedev & Tsitsipas at the #NittoATPFinals in Turin! — ATP Tour (@atptour) October 11, 2021

Зверев в 2021 году выиграл два Мастерса, дважды побывал в полуфиналах на турнирах Большого шлема, а также завоевал золото на Олимпийских играх в Токио.

Александр Зверев побеждал на Итоговом турнире в 2018 году, а в 2020-м не смог выйти из группы.

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