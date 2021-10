Зверев в пятый раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир

Александр Зверев накануне официально забронировал за собой путевку в Турин, где в этом году впервые пройдет Итоговый турнир.

Немец стал четвертым участником Nitto ATP Finals после Новака Джоковича, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса.

The 2018 champion returns.



???????? @AlexZverev joins Djokovic, Medvedev & Tsitsipas at the #NittoATPFinals in Turin!