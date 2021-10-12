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Плишкова в Индиан-Уэллсе проиграла 115-й ракетке мира

Теннис
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Плишкова в Индиан-Уэллсе проиграла 115-й ракетке мира

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Третья ракетка мира Каролина Плишкова в статусе лидера посева покинула турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе – в 1/16 финала чешка в двух сетах неожиданно проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майя (3:6, 5:7).

Плишкова отдала восемь геймов на своей подаче, а на приеме смогла ответить сопернице только пятью брейками. Также Каролина выполнила 12 двойных ошибок и выиграла лишь 54% очков с первого мяча.

Беатрис Хаддад Майя попала в основную сетку в Индиан-Уэллсе в качестве «лаки-лузера», а в 1/8 финала бразильянка сыграет с Анетт Контавейт.

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В статье: теннис Каролина Плишкова
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