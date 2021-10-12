Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плишкова в Индиан-Уэллсе проиграла 115-й ракетке мира
Бывает
Третья ракетка мира Каролина Плишкова в статусе лидера посева покинула турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе – в 1/16 финала чешка в двух сетах неожиданно проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майя (3:6, 5:7).
Плишкова отдала восемь геймов на своей подаче, а на приеме смогла ответить сопернице только пятью брейками. Также Каролина выполнила 12 двойных ошибок и выиграла лишь 54% очков с первого мяча.
Беатрис Хаддад Майя попала в основную сетку в Индиан-Уэллсе в качестве «лаки-лузера», а в 1/8 финала бразильянка сыграет с Анетт Контавейт.
Into the main draw as a lucky loser, Brazil’s Beatriz Haddad Maia takes advantage of the windy conditions and breaks Karolina Pliskova’s serve 8 times to earn a 63 75 win.— WTA Insider (@WTA_insider) October 11, 2021
Best win of Haddad Maia’s career, 2nd Top 5 win overall.
Faces No.18 Kontaveit next. #BNPPO21 pic.twitter.com/57zMLEZJ4w
Тільки найважливіші новини з Олімпіади та світу спорту в нашому телеграм-каналі!
Популярное сейчас
- Украина U-21 – Фарерские острова U-21. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на молодежный ЕВРО
- Кучер: Я рад, что у нас есть нападающий, который забивает почти в каждой игре
- Отбор ЧМ-2022. Минимальная победа России в Мариборе
- Свитолина поднялась на 10-е место в Чемпионской гонке WTA
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО