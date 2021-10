Плишкова в Индиан-Уэллсе проиграла 115-й ракетке мира

Третья ракетка мира Каролина Плишкова в статусе лидера посева покинула турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе – в 1/16 финала чешка в двух сетах неожиданно проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майя (3:6, 5:7).

Плишкова отдала восемь геймов на своей подаче, а на приеме смогла ответить сопернице только пятью брейками. Также Каролина выполнила 12 двойных ошибок и выиграла лишь 54% очков с первого мяча.

Беатрис Хаддад Майя попала в основную сетку в Индиан-Уэллсе в качестве «лаки-лузера», а в 1/8 финала бразильянка сыграет с Анетт Контавейт.

Into the main draw as a lucky loser, Brazil’s Beatriz Haddad Maia takes advantage of the windy conditions and breaks Karolina Pliskova’s serve 8 times to earn a 63 75 win.



Best win of Haddad Maia’s career, 2nd Top 5 win overall.



Faces No.18 Kontaveit next. #BNPPO21 pic.twitter.com/57zMLEZJ4w