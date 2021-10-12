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Радукану стала первой участницей Открытого чемпионата Абу-Даби-2021

Теннис
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Ранее она стала победительницей US Open

Радукану стала первой участницей Открытого чемпионата Абу-Даби-2021

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская теннисистка Эмма Радукану примет участие в Открытом чемпионате Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря.

Победительница US Open стала первой теннисисткой, участие которой было официально подтверждено.

Напомним, британка во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.

Радукану сенсационно выиграла титул на US Open — 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

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В статье: us open Эмма Радукану
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