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Радукану стала первой участницей Открытого чемпионата Абу-Даби-2021
Ранее она стала победительницей US Open
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка Эмма Радукану примет участие в Открытом чемпионате Абу-Даби, который пройдёт с 16 по 18 декабря.
Победительница US Open стала первой теннисисткой, участие которой было официально подтверждено.
Напомним, британка во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.
Радукану сенсационно выиграла титул на US Open — 2021. В решающем матче Эмма в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
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