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Свёнтек пожертвует $ 50 тыс. в фонд ментального здоровья

Теннис
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Ига отдала все свои призовые

Свёнтек пожертвует $ 50 тыс. в фонд ментального здоровья

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Четвёртая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек пожертвует призовые с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в некоммерческий фонд, занимающийся ментальным здоровьем.

Всего полька перечислит $ 51 895. Это призовые деньги, которые она получила за выход в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

"Я решила сделать это в честь Всемирного дня психического здоровья, я собираюсь немного отметить его и пожертвовать свои призовые деньги за третий раунд турнира какой-нибудь некоммерческой организации.

Извините, я немного нервничаю, вероятно, потому что я никогда раньше не делала этого. Да, поддержка психического здоровья всегда была довольно близкой темой для меня. Так что я впервые хочу сделать что-то, чтобы помочь тому, кто в этом нуждается", — приводит слова Свёнтек WTA Insider.

Напомним, сегодня, 12 октября, Ига Свёнтек сыграет с Еленой Остапенко из Латвии в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе.

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В статье: Ига Свёнтек
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