Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент WTA: Я не удивлюсь, если Серена Уильямс выиграет ещё один турнир Большого шлема
Глава организации считает американку феноменом тенниса
Президент WTA Микки Лоулер ответила, сможет ли 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс выиграть ещё один мэйджор.
"Да. Серена способна на всё. Никогда нельзя не учитывать Серену. Она – феномен нашего спорта и в то же время невероятно человечна. Она достигла таких высот, что если завтра соберётся на пенсию, то всё равно ей будет не на что жаловаться в плане карьеры. Мы должны быть благодарны ей за всё, что она сделала для женского тенниса.
Если она выиграет ещё один турнир "Большого шлема", то сравняется с рекордом Маргарет Корт, — а это историческое событие. Поэтому теннис не проиграет в обоих случаях, как и Серена. Признаюсь, меня не удивит, если всё пойдёт по второму сценарию", — приводит слова Лоулер ESPN AR.
Популярное сейчас
- U-21. Украина - Фареры. Судаков и Бондаренко разыграли пенальти, не забив его - ВИДЕО
- СМИ: Шахтёр предложил Марлосу новый контракт
- Петраков рассказал о кадровой ситуации в сборной перед матчем с боснийцами
- Чемпионка US Open сенсационно проигрывает во втором круге Индиан-Уэллс
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО