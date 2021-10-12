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Президент WTA: Я не удивлюсь, если Серена Уильямс выиграет ещё один турнир Большого шлема

Теннис
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Глава организации считает американку феноменом тенниса

Президент WTA: Я не удивлюсь, если Серена Уильямс выиграет ещё один турнир Большого шлема

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Президент WTA Микки Лоулер ответила, сможет ли 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс выиграть ещё один мэйджор.

"Да. Серена способна на всё. Никогда нельзя не учитывать Серену. Она – феномен нашего спорта и в то же время невероятно человечна. Она достигла таких высот, что если завтра соберётся на пенсию, то всё равно ей будет не на что жаловаться в плане карьеры. Мы должны быть благодарны ей за всё, что она сделала для женского тенниса.

Если она выиграет ещё один турнир "Большого шлема", то сравняется с рекордом Маргарет Корт, — а это историческое событие. Поэтому теннис не проиграет в обоих случаях, как и Серена. Признаюсь, меня не удивит, если всё пойдёт по второму сценарию", — приводит слова Лоулер ESPN AR.

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В статье: Серена Уильямс Микки Лоулер
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