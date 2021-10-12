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Радукану консультирует Amazon Prime

Теннис
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Эмма хочет развивать женский теннис

Радукану консультирует Amazon Prime

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская теннисистка Эмма Радукану консультирует крупную американскую компанию Amazon Prime по поводу многомиллионного денежного вливания, чтобы помочь найти новое поколение талантливых теннисисток в Великобритании.

"Сейчас в Британии наблюдается совершенно новая волна интереса к женскому теннису, и это фантастика. Радукану в минувшие выходные вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе, но она невероятный талант, поэтому я уверен, что мы продолжим развивать теннис.

Это редкая вещь вообще во всем мире, не говоря уже о Великобритании. Я думаю, нам нужно извлечь из этого выгоду. Приятно иметь возможность внести свой вклад в теннис", — приводит слова Алекс Грин, управляющего директора Prime Video Sport в Европе The Telegraph.

Напомним, британка во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6.

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В статье: Эмма Радукану
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