Надаль вернулся на корт после длительного перерыва

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль впервые провёл тренировку на корте после пройденного курса лечения стопы в Барселоне, который потенциально должен избавить теннисиста от дискомфорта в этой области. С начала курса прошло 35 дней.

35-летний Надаль провёл первую тренировку на кортах своей академии, которая находится на Балеарских островах. Руководил процессом тренер испанца Карлос Мойя, как сообщает Marca.

20 августа Надаль заявил о своём решении досрочно завершить сезон из-за беспокойств в области стопы.