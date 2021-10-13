Людмила Киченок в Индиан-Уэллсе обыграла лучшую пару мира

Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе нанесла поражение первым ракеткам мира Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой (2:6, 6:4, 10:8).

Киченок и Остапенко сделали пять брейков при четырех неудачных геймах на своей подаче, а их следующая соперница на BNP Paribas Open определится сегодня.

Людмила Киченок благодаря прорыву в Индиан-Уэллсе гарантировала себе как минимум 390 очков, что позволит ей подняться в топ-40 парного рейтинга WTA.

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