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Провал Свитолиной в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО

Теннис
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Такого мы не ждали

Провал Свитолиной в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в четвертом круге крупного турнира в Калифорнии проиграла 24-й ракетке мира Джессике Пегуле (1:6, 1:6).

За 64 минуты главная теннисистка Украины не заработала ни одного брейк-поинта и совершила 27 невынужденных ошибок.

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В статье: Элина Свитолина Джессика Пегула
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