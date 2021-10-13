Провал Свитолиной в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО

Элина Свитолина в четвертом круге крупного турнира в Калифорнии проиграла 24-й ракетке мира Джессике Пегуле (1:6, 1:6).

За 64 минуты главная теннисистка Украины не заработала ни одного брейк-поинта и совершила 27 невынужденных ошибок.

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