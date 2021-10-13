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Провал Свитолиной в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО
Такого мы не ждали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в четвертом круге крупного турнира в Калифорнии проиграла 24-й ракетке мира Джессике Пегуле (1:6, 1:6).
За 64 минуты главная теннисистка Украины не заработала ни одного брейк-поинта и совершила 27 невынужденных ошибок.
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