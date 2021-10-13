Теннисистки топ-10 не вышли в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе

Чемпионкой турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе станет теннисистка не из топ-10 мирового рейтинга.

На BNP Paribas Open стартовали шесть представительниц топ-10 – накануне последними турнир в 1/8 финала покинули Ига Швёнтек, Барбора Крейчикова и Элина Свитолина.

Все пары 1/4 финала в Индиан-Уэллсе:

Анетт Контавейт (Эстония, 18) – Онс Жабер (Тунис, 12)

Паула Бадоса (Испания, 12) – Анжелик Кербер (Германия, 10)

Виктория Азаренко (Беларусь, 27) – Джессика Пегула (США, 19)

Шелби Роджерс (США) – Елена Остапенко (Латвия, 24)

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!