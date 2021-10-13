  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Большое чудо, что я сыграла пару матчей в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Большое чудо, что я сыграла пару матчей в Индиан-Уэллсе

Теннис
(3 голосов)

Комментарий украинки

Свитолина: Большое чудо, что я сыграла пару матчей в Индиан-Уэллсе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина накануне в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Калифорнии со счетом 1:6, 1:6 проиграла Джессике Пегуле и практически потеряла шансы на попадание на Итоговый турнир.

"Очень обидно, что во время матча ухудшилась травма. Вчера нога была в очень нехорошем состоянии, поэтому не было практически возможности потренироваться. С передвижением сегодня было очень тяжело, не было никакой реакции в ноге.

Это, конечно, большое чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллсе, потому что на снимке у меня присутствует надрыв мышцы", - сказала украинка после матча.

Свитолина добавила, что ее участие на турнире WTA 250 на Тенерифе находится под большим вопросом.

Элина Свитолина в онлайн-версии Чемпионской гонки WTA занимает 10-е место с 344-очковым отставанием от восьмой позиции.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...