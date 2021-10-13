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Свитолина: Большое чудо, что я сыграла пару матчей в Индиан-Уэллсе
Комментарий украинки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина накануне в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Калифорнии со счетом 1:6, 1:6 проиграла Джессике Пегуле и практически потеряла шансы на попадание на Итоговый турнир.
"Очень обидно, что во время матча ухудшилась травма. Вчера нога была в очень нехорошем состоянии, поэтому не было практически возможности потренироваться. С передвижением сегодня было очень тяжело, не было никакой реакции в ноге.
Это, конечно, большое чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллсе, потому что на снимке у меня присутствует надрыв мышцы", - сказала украинка после матча.
Свитолина добавила, что ее участие на турнире WTA 250 на Тенерифе находится под большим вопросом.
Элина Свитолина в онлайн-версии Чемпионской гонки WTA занимает 10-е место с 344-очковым отставанием от восьмой позиции.
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