Свитолина: Большое чудо, что я сыграла пару матчей в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина накануне в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Калифорнии со счетом 1:6, 1:6 проиграла Джессике Пегуле и практически потеряла шансы на попадание на Итоговый турнир.

"Очень обидно, что во время матча ухудшилась травма. Вчера нога была в очень нехорошем состоянии, поэтому не было практически возможности потренироваться. С передвижением сегодня было очень тяжело, не было никакой реакции в ноге.

Это, конечно, большое чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллсе, потому что на снимке у меня присутствует надрыв мышцы", - сказала украинка после матча.

Свитолина добавила, что ее участие на турнире WTA 250 на Тенерифе находится под большим вопросом.

Элина Свитолина в онлайн-версии Чемпионской гонки WTA занимает 10-е место с 344-очковым отставанием от восьмой позиции.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!