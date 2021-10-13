  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Петра Квитова объявила о досрочном завершении сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петра Квитова объявила о досрочном завершении сезона

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка рассказала об этом после выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

Петра Квитова объявила о досрочном завершении сезона

Новина українською

11-я ракетка мира чешка Петра Квитова объявила о досрочном завершении сезона. В 2021 году Квитова завоевала титул на турнире WTA-500 в Дохе (Катар). Отметим, что текущий сезон чешка впервые с 2007 года провела без побед над игроками топ-10.

"Мой сезон-2021 на этом подошёл к концу. Странно завершать его после Индиан-Уэллса, который обычно проходит в марте. Но, думаю, весь этот сезон был странным. Всегда буду благодарна за полученный опыт, даже самый тяжёлый. Больше всего я благодарна этому сезону за то, что у меня есть сейчас", — написала Квитова в своём "твиттере".

Ранее седьмая сеяная Квитова уступила белоруске Виктории Азаренко (27) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петра Квитова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...