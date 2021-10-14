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Отомстила за Свитолину: Азаренко уничтожила Пегулу в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Джессика покидает турнир
Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA №19) после победы над украинкой Элиной Свитолиной (WTA №7) в 1/8 финала Индиан Уэллс (США) не смогла преодолеть стадию 1/4 соревнований.
В четвертьфинале она уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко (WTA №27).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу победительницы матча. Поединок длился 1 час 35 минут.
В полуфинале Азаренко встретится с Еленой Остапенко (Латвия).
Напомним, что ранее Свитолина
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