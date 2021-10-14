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Александр Зверев: Я показываю хороший теннис

Теннис
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Комментарий немца

Александр Зверев: Я показываю хороший теннис

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №4) после победы над французом Гаэлем Монфисом (АТР №18) на Индиан-Уэллс (США) прокомментировал свой выход в четвертьфинал соревнований. Его слова цитирует АТР:

"На корте я чувствовал себя комфортно. В предыдущих матчах мне не удавалось обыгрывать Гаэля, так что я серьезно настраивался на игру. Понимал, что должен продемонстрировать свой максимум. В результате не обошлось без ошибок, но в целом я сыграл очень прилично.

Я всегда любил выступать в Индиан-Уэллсе, хотя никогда не добивался здесь высоких результатов. Надеюсь, что эта неделя станет исключением. Я показываю хороший теннис, так что надеюсь задержаться здесь как можно дольше" - сказал он.

Напомним, что ранее Азаренко разгромила Пегула в 1/4 финала ИУ.

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В статье: Александр Зверев
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