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Свитолина опустилась на 11-е место в Чемпионской гонке
Шансы на Итоговый турнир стремительно таят
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию в онлайн-версии Чемпионской гонки после сегодняшней победы Паулы Бадосы над Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (6:4, 7:5).
От проходной на Итоговый турнир восьмой позиции Свитолину теперь отделяют 518 очков.
До конца Чемпионской гонки WTA украинка может отыграть два турнира WTA 250, на которых при лучшем сценарии заработает 560 очков.
Теоретически Свитолина может стать участницей WTA Finals даже в том случае, если займет в Чемпионской гонке WTA десятое место, поскольку Эшли Барти еще не подтвердила приезд в Гвадалахару, а Наоми Осака, вероятней всего, досрочно завершила сезон.
Элина Свитолина побеждала на Итоговом турнире в 2018-м году, а в 2019-м дошла до финала.
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