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Свитолина опустилась на 11-е место в Чемпионской гонке

Теннис
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Шансы на Итоговый турнир стремительно таят

Свитолина опустилась на 11-е место в Чемпионской гонке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию в онлайн-версии Чемпионской гонки после сегодняшней победы Паулы Бадосы над Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (6:4, 7:5).

От проходной на Итоговый турнир восьмой позиции Свитолину теперь отделяют 518 очков.

Свитолина опустилась на 11-е место в Чемпионской гонке - изображение 1

До конца Чемпионской гонки WTA украинка может отыграть два турнира WTA 250, на которых при лучшем сценарии заработает 560 очков.

Теоретически Свитолина может стать участницей WTA Finals даже в том случае, если займет в Чемпионской гонке WTA десятое место, поскольку Эшли Барти еще не подтвердила приезд в Гвадалахару, а Наоми Осака, вероятней всего, досрочно завершила сезон.

Элина Свитолина побеждала на Итоговом турнире в 2018-м году, а в 2019-м дошла до финала.

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В статье: Элина Свитолина Чемпионская гонка WTA
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