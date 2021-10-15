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Козлова вышла в четвертьфинал турнира ITF в США

Теннис
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Украинка претендует на титул

Козлова вышла в четвертьфинал турнира ITF в США

фото - btu.org.ua

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Екатерина Козлова во втором раунде турнира ITF в Ранчо-Санта-Фе c призовым фондом $60,000 за 2 часа и 16 минут обыграла 433-ю ракетку мира Кайлу Дэй (2:6, 6:3, 6:2).

Козлова на пути к волевой победе реализовала 4 из 11 брейк-поинтов, чем компенсировала три неудачных гейма на своей подаче.

Следующей соперницей Козловой на турнире в США станет третья сеяная Мэдисон Бренгл, которую теннисистка из Николаева в этом сезоне обыгрывала на турнире WTA в Ноттингеме.

Екатерина Козлова в актуальном рейтинге WTA занимает 136-е место.

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В статье: теннис Катерина Козлова
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