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Козлова вышла в четвертьфинал турнира ITF в США
Украинка претендует на титул
фото - btu.org.ua
Екатерина Козлова во втором раунде турнира ITF в Ранчо-Санта-Фе c призовым фондом $60,000 за 2 часа и 16 минут обыграла 433-ю ракетку мира Кайлу Дэй (2:6, 6:3, 6:2).
Козлова на пути к волевой победе реализовала 4 из 11 брейк-поинтов, чем компенсировала три неудачных гейма на своей подаче.
Следующей соперницей Козловой на турнире в США станет третья сеяная Мэдисон Бренгл, которую теннисистка из Николаева в этом сезоне обыгрывала на турнире WTA в Ноттингеме.
Екатерина Козлова в актуальном рейтинге WTA занимает 136-е место.
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