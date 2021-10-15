Ястремская попала в основную сетку Кубка Кремля в Москве

Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила место в основной сетке турнира WTA 500 в Москве.

Ястремская на Кубке Кремля должна была стартовать с квалификации, но после отказов Бьянки Андрееску, Белинды Бенчич и Эммы Радукану сразу попала в основу.

Одесситка в последний раз выходила на корт 10 октября, когда во втором раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в трех сетах проиграла Пауле Бадосе.

Даяна Ястремская в рейтинге WTA занимает 75-е место и является четвертой ракеткой Украины.

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