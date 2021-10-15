  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон

Теннис
(1 голосов)

Серб проведет все матчи до конца года, если не помешают травмы

Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон, сообщает журналист Саша Озмо в своём "твиттере". По словам репортёра, первая ракетка мира точно примет участие в соревнованиях до конца года, но его расписание ещё не определено.

После финала Открытого чемпионата США 2021 года, в котором Новак проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6, серб сказал: "У меня нет никаких планов, абсолютно никаких. Я не знаю, буду ли где-то ещё играть".

В нынешнем сезоне Джокович выиграл три из четырёх турниров "Большого шлема".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...