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Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон
Серб проведет все матчи до конца года, если не помешают травмы
фото - flashscore.com.ua
20-кратный победитель турниров "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон, сообщает журналист Саша Озмо в своём "твиттере". По словам репортёра, первая ракетка мира точно примет участие в соревнованиях до конца года, но его расписание ещё не определено.
После финала Открытого чемпионата США 2021 года, в котором Новак проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6, серб сказал: "У меня нет никаких планов, абсолютно никаких. Я не знаю, буду ли где-то ещё играть".
В нынешнем сезоне Джокович выиграл три из четырёх турниров "Большого шлема".
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