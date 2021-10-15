Победительница US Open отказалась участвовать в турнире, который проходит в Кремле

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала решение сняться с турнира "ВТБ Кубок Кремля", который пройдёт в Москве с 18 по 24 октября.

"К сожалению, мне пришлось внести изменения в расписание турниров. Я не смогу выступить в Москве в этом году, но надеюсь в следующем сезоне. С нетерпением жду возвращения в тур в ближайшие пару недель", — приводит слова Радукану Reuters.

От участия в московском турнире также отказалась олимпийская чемпионка, швейцарка Белинда Бенчич. В основной сетке их заменят украинка Даяна Ястремская и чешка Тереза Мартинцова.