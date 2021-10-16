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ITF. Украинка Козлова проиграла в четвертьфинале турнира в Ранчо Санта-Фе

Теннис
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К сожалению, без полуфинала для Екатерины

ITF. Украинка Козлова проиграла в четвертьфинале турнира в Ранчо Санта-Фе

фото - btu.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Екатерина Козлова (WTA №136) уступила в четвертьфинале турнира ITF в Ранчо Санта-Фе (США).

За выход в 1/2 финала соревнований украинка проиграла американке Мэдисон Бренгл. Счет встречи 2-1 (4-6; 6-1; 6-4) в пользу победительницы матча.

Поединок продолжался 2 часа 25 минут. В решающем сете Козлова вела 4-0, после чего проиграла шесть геймов подряд.

Отметим, что в личных встречах теннисисток лидирует американка - 3-2.

Напомним, что ранее определились финалистки Индиан-Уэллс.

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В статье: Катерина Козлова
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