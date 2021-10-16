Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ITF. Украинка Козлова проиграла в четвертьфинале турнира в Ранчо Санта-Фе
К сожалению, без полуфинала для Екатерины
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Екатерина Козлова (WTA №136) уступила в четвертьфинале турнира ITF в Ранчо Санта-Фе (США).
За выход в 1/2 финала соревнований украинка проиграла американке Мэдисон Бренгл. Счет встречи 2-1 (4-6; 6-1; 6-4) в пользу победительницы матча.
Поединок продолжался 2 часа 25 минут. В решающем сете Козлова вела 4-0, после чего проиграла шесть геймов подряд.
Отметим, что в личных встречах теннисисток лидирует американка - 3-2.
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Аусси: Когда Шахтер выиграл Кубок УЕФА, весь Донецк пел гимн Украины и гимн клуба
- Поворознюк: Всю жизнь болел за Шахтер, но после того, как они с нами поступили, я их просто ненавижу
- Де Дзерби: Первая цель Шахтера на этот сезон – выиграть чемпионат Украины
- Самые болезненные поражения топ-теннисистов мира. ВИДЕО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Судьи тащат Париж? ПСЖ - Анже 2:1. Видео голов и обзор матча