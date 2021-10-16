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Илья Марченко побеждает на старте квалификации турнира в Москве
Так держать
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №166) успешно преодолел первый круг квалификации турнира в Москве. В стартовом поединке на соревнованиях он победил молдаванина Раду Албота (АТР №113).
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) в пользу нашего соотечественника.
Матч продолжался 1 час 42 минуты. Марченко 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.
В финале квалификации Марченко сыграет против победителя пары Истомин - Радионов.
Напомним, что ранее Екатерина Козлова
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