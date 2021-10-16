  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Димитров: Норри - очень сложный оппонент, который действует умело и хитро
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Димитров: Норри - очень сложный оппонент, который действует умело и хитро

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий полуфиналиста

Димитров: Норри - очень сложный оппонент, который действует умело и хитро

UA-Футбол
Новина українською

Болгарский теннисист Григор Димитров (АТР №28) поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Индиан-Уэллс (США). Его слова цитирует Tennis World:

"Хорошо, что в пятницу у меня был выходной. Конечно, я чувствую усталость, но психологически мне очень комфортно. Это помогает быстрее восстанавливаться. После матча с Медведевым у меня был еще один напряженный поединок. Было непросто, но я сумел вернуться в игру после проигранной партии. Это тоже был хороший опыт.

Норри - очень сложный оппонент, который действует умело и хитро. Встреча с ним точно не будет простой" - сказал он.

Напомним, что ранее украинец Марченко успешно стартовал на турнире в Москве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Григор Димитров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...