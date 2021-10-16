Димитров: Норри - очень сложный оппонент, который действует умело и хитро

Болгарский теннисист Григор Димитров (АТР №28) поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Индиан-Уэллс (США). Его слова цитирует Tennis World:

"Хорошо, что в пятницу у меня был выходной. Конечно, я чувствую усталость, но психологически мне очень комфортно. Это помогает быстрее восстанавливаться. После матча с Медведевым у меня был еще один напряженный поединок. Было непросто, но я сумел вернуться в игру после проигранной партии. Это тоже был хороший опыт.

Норри - очень сложный оппонент, который действует умело и хитро. Встреча с ним точно не будет простой" - сказал он.