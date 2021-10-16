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Димитров: Норри - очень сложный оппонент, который действует умело и хитро
Комментарий полуфиналиста
Болгарский теннисист Григор Димитров (АТР №28) поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Индиан-Уэллс (США). Его слова цитирует Tennis World:
"Хорошо, что в пятницу у меня был выходной. Конечно, я чувствую усталость, но психологически мне очень комфортно. Это помогает быстрее восстанавливаться. После матча с Медведевым у меня был еще один напряженный поединок. Было непросто, но я сумел вернуться в игру после проигранной партии. Это тоже был хороший опыт.
Норри - очень сложный оппонент, который действует умело и хитро. Встреча с ним точно не будет простой" - сказал он.
Напомним, что ранее украинец Марченко
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