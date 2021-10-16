Пауло Бадоса: До сих пор не могу поверить, выйти в финал потрясающе

Испанская теннисистка Пауло Бадоса (WTA №27) прокоментировала выход в финал Индиан-Уэллс (США). Ее слова цитирует bnpparibasopen.com:

"Я сильно прибавила, очень уверена в себе в каждом розыгрыше. Я каждый день упорно работаю. Думаю, я добавляю во всем понемногу, и поэтому мой уровень растет. Вот почему я в финале и играю против лучших в мире. Я очень рада. До сих пор не могу поверить, выйти в финал потрясающе.

Вика - невероятная чемпионка. Она много раз здесь играла, у нее большой опыт. Я жду сложного матча. Но я хорошо, уверенно играю. Постараюсь полностью выложиться, а там посмотрим.

Я видела много ее матчей, финалов, она выигрывала "Большие шлемы", тысячники. Я знаю, как она играет. Она очень настойчивая, сильная соперница. Она боец ​​и борется до последнего мяча.

Я знаю, что будет трудно. Но мне нравятся такие матчи. Я никогда не была в таком финале, поэтому с нетерпением жду игры. Я всегда о таком мечтала" - сказала она.