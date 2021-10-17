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Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Москве

Теннис
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Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Москве

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №149) успешно стартовала на турнире в Москве. В стартовом поединке квалификации она одолела представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (WTA №177).

Счет встречи 2-0 (6-2; 7-5) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 0 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 7 из 12 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У ее соперницы 2 подачи на вылет, 4 подряд выигранных очка, 4 из 14 использованных брейков и 2 двойные ошибки.

В финальном поединке квалификации за право сыграть в главной сетке соревнований Цуренко будет противостоять немка Анна-Лена Фридсам.

Мужской финал Индиан-Уэллс

Женский финал Индиан-Уэллс

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В статье: Леся Цуренко
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