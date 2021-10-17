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Басилашвили - Фриц, Норри - Димитров: Видео-обзор полуфинальных матчей Индиан-Уэллс

Теннис
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Хорошие поединки 

Басилашвили - Фриц, Норри - Димитров: Видео-обзор полуфинальных матчей Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В финальном матче Индиан-Уэллс 2021 между собой сыграют представитель Великобритании Кэмерон Норри (АТР №26) и грузин Николоз Басилашвилли (АТР №36).

Вашему вниманию видео-обзор полуфинала Басилашвили - Фриц:

Вашему вниманию видео-обзор полуфинала Норри - Димитров:

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В статье: Григор Димитров Кэмерон Норри Николоз Басилашвили Тэйлор Фриц
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