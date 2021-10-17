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Басилашвили - Фриц, Норри - Димитров: Видео-обзор полуфинальных матчей Индиан-Уэллс
Хорошие поединки
Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном матче Индиан-Уэллс 2021 между собой сыграют представитель Великобритании Кэмерон Норри (АТР №26) и грузин Николоз Басилашвилли (АТР №36).
Вашему вниманию видео-обзор полуфинала Басилашвили - Фриц:
Вашему вниманию видео-обзор полуфинала Норри - Димитров:
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