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Николоз Басилашвили: Чтобы показать хороший теннис, мне нужно концентрироваться на своей игре

Теннис
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Комментарий финалиста

Николоз Басилашвили: Чтобы показать хороший теннис, мне нужно концентрироваться на своей игре

UA-Футбол
Новина українською

Грузинский теннисист, финалист Индиан Уэллс 2021 Николоз Басилашвили (АТР №36) рассказал о своих эмоциях от выхода в финал последнего "тысячника" сезона. Его слова цитирует сайт АТР:

"Для меня очень важно, что я впервые вышел в финал "Мастерса", особенно в Индиан-Уэллс, который люди называют пятым "Большим шлемом". Здорово, что я прошел через такое количество матчей. Моя игра сейчас на высоте, я чувствую себя лучше всех.

Это мой первый полуфинал "Мастерса", поэтому я был немного напряжен. Я изо всех сил пытался избавиться от этого чувства, ведь чтобы показать хороший теннис, мне нужно просто концентрироваться на своей игре" - сказал он.

Женский финал Индиан-Уэллс

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В статье: Николоз Басилашвили
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