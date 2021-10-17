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Николоз Басилашвили: Чтобы показать хороший теннис, мне нужно концентрироваться на своей игре
Комментарий финалиста
Грузинский теннисист, финалист Индиан Уэллс 2021 Николоз Басилашвили (АТР №36) рассказал о своих эмоциях от
"Для меня очень важно, что я впервые вышел в финал "Мастерса", особенно в Индиан-Уэллс, который люди называют пятым "Большим шлемом". Здорово, что я прошел через такое количество матчей. Моя игра сейчас на высоте, я чувствую себя лучше всех.
Это мой первый полуфинал "Мастерса", поэтому я был немного напряжен. Я изо всех сил пытался избавиться от этого чувства, ведь чтобы показать хороший теннис, мне нужно просто концентрироваться на своей игре" - сказал он.
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