Николоз Басилашвили: Чтобы показать хороший теннис, мне нужно концентрироваться на своей игре

Грузинский теннисист, финалист Индиан Уэллс 2021 Николоз Басилашвили (АТР №36) рассказал о своих эмоциях от выхода в финал последнего "тысячника" сезона. Его слова цитирует сайт АТР:

"Для меня очень важно, что я впервые вышел в финал "Мастерса", особенно в Индиан-Уэллс, который люди называют пятым "Большим шлемом". Здорово, что я прошел через такое количество матчей. Моя игра сейчас на высоте, я чувствую себя лучше всех.

Это мой первый полуфинал "Мастерса", поэтому я был немного напряжен. Я изо всех сил пытался избавиться от этого чувства, ведь чтобы показать хороший теннис, мне нужно просто концентрироваться на своей игре" - сказал он.