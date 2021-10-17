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Кэмерон Норри: В этом году я сыграл много больших матчей, и это бесспорно мне помогло

Теннис
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Комментарий финалиста

Кэмерон Норри: В этом году я сыграл много больших матчей, и это бесспорно мне помогло

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский теннисист, финалист Индиан Уэллс 2021 Кэмерон Норри (АТР №26) рассказал о своих эмоциях от выхода в финал последнего "тысячника" сезона. Его слова цитирует сайт АТР:

"Это самый важный матч в моей карьере, а до этого им был вчерашний. Сегодня давления было даже больше. В плане физики я сыграл очень мощно. Григор, возможно, был немного уставшим после предыдущих матчей, но он все равно боролся. Особенно трудно было в начале второго сета.

В этом году я сыграл много больших матчей, и это бесспорно мне помогло. Я чувствую, что привык к важным матчам - в них я чувствую себя все более комфортно. Теперь в ключевые моменты я могу играть от себя" - сказал он.

Женский финал Индиан-Уэллс

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В статье: Кэмерон Норри
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