Кэмерон Норри: В этом году я сыграл много больших матчей, и это бесспорно мне помогло

Британский теннисист, финалист Индиан Уэллс 2021 Кэмерон Норри (АТР №26) рассказал о своих эмоциях от выхода в финал последнего "тысячника" сезона. Его слова цитирует сайт АТР:

"Это самый важный матч в моей карьере, а до этого им был вчерашний. Сегодня давления было даже больше. В плане физики я сыграл очень мощно. Григор, возможно, был немного уставшим после предыдущих матчей, но он все равно боролся. Особенно трудно было в начале второго сета.

В этом году я сыграл много больших матчей, и это бесспорно мне помогло. Я чувствую, что привык к важным матчам - в них я чувствую себя все более комфортно. Теперь в ключевые моменты я могу играть от себя" - сказал он.