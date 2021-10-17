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Илья Марченко преодолел квалификацию турнира в Москве

Теннис
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Украинец сыграет в основной сетке

Илья Марченко преодолел квалификацию турнира в Москве

фото - xsport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №167) преодолел второй круг квалификации турнира в Москве. В решающем матче за право сыграть в основной сетке соревнований наш соотечественник победил австрийца Юрия Родионова (АТР №142).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-1) в пользу победителя, в активе которого 5 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 12 использованных брейков и 0 двойных ошибок. У его соперника 5 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 1 с 4 использованный брейк и 2 двойных ошибки.

Соперник Марченко в первом круге основной сетки определится позже.

Напомним, что ранее Леся Цуренко вийла в финал квалификации турнира в Москве.

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В статье: Илья Марченко
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