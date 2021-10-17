Илья Марченко преодолел квалификацию турнира в Москве

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №167) преодолел второй круг квалификации турнира в Москве. В решающем матче за право сыграть в основной сетке соревнований наш соотечественник победил австрийца Юрия Родионова (АТР №142).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-1) в пользу победителя, в активе которого 5 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 12 использованных брейков и 0 двойных ошибок. У его соперника 5 эйсов, 5 подряд выигранных очков, 1 с 4 использованный брейк и 2 двойных ошибки.

Соперник Марченко в первом круге основной сетки определится позже.