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Бадоса выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Драматичный успех испанки

Бадоса выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Паула Бадоса в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе за 3 часа и 6 минут обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко (7:6, 2:6, 7:6).

В решающем сете Азаренко отыгралась с 0:2 и подавала на титул в девятом гейме, однако Бадоса сделала обратный брейк и добила белоруску на тайбрейке.

Титул на BNP Paribas Open стал для Бадосы вторым в карьере. В Калифорнии испанка заработала 1,2 миллиона долларов призовых и 1000 очков в рейтинг WTA.

С понедельника Паула Бадоса поднялась на восьмую позицию в Чемпионской гонке WTA.

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В статье: Паула Бадоса Гиберт Виктория Азаренко
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