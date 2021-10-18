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Бадоса выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе
Драматичный успех испанки
фото - flashscore.com.ua
Паула Бадоса в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе за 3 часа и 6 минут обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко (7:6, 2:6, 7:6).
В решающем сете Азаренко отыгралась с 0:2 и подавала на титул в девятом гейме, однако Бадоса сделала обратный брейк и добила белоруску на тайбрейке.
Титул на BNP Paribas Open стал для Бадосы вторым в карьере. В Калифорнии испанка заработала 1,2 миллиона долларов призовых и 1000 очков в рейтинг WTA.
С понедельника Паула Бадоса поднялась на восьмую позицию в Чемпионской гонке WTA.
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