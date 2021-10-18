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Британец Норри – сенсационный чемпион Мастерса в Индиан-Уэллсе
Главная победа в карьере
фото - tennis.com
Кэмерон Норри в финале турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе в волевом стиле обыграл Николоза Басилашвили (3:6, 6:4, 6:1) и стал первым чемпионом BNP Paribas Open с 2010 года не из топ-25 мирового рейтинга.
Норри во втором сете проигрывал 1:2 с брейком, но до конца матча взял четыре гейма на приеме, а на своей подаче отыграл три брейк-поинта.
Норри стал двукратным победителем турниров АТР и вошел в историю в качестве первого британского чемпиона Мастерса в Индиан-Уэллсе.
Благодаря успеху на BNP Paribas Open Кэмерон Норри начал новую неделю с личным рекордом в рейтинге АТР – 16-е место.
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