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Британец Норри – сенсационный чемпион Мастерса в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Главная победа в карьере

Британец Норри – сенсационный чемпион Мастерса в Индиан-Уэллсе

фото - tennis.com

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Кэмерон Норри в финале турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе в волевом стиле обыграл Николоза Басилашвили (3:6, 6:4, 6:1) и стал первым чемпионом BNP Paribas Open с 2010 года не из топ-25 мирового рейтинга.

Норри во втором сете проигрывал 1:2 с брейком, но до конца матча взял четыре гейма на приеме, а на своей подаче отыграл три брейк-поинта.

Норри стал двукратным победителем турниров АТР и вошел в историю в качестве первого британского чемпиона Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Благодаря успеху на BNP Paribas Open Кэмерон Норри начал новую неделю с личным рекордом в рейтинге АТР – 16-е место.

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В статье: теннис АТР
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