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Чемпионская гонка WTA: Свитолина на 611 очков отстает от топ-8
Украинка продолжает бороться за место на Итоговом турнире
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и поднялась на 11-е место в Чемпионской гонке.
От проходной восьмой позиции на WTA Finals в Гвадалахаре Свитолину отделяют 611 очков. На этой неделе украинка выступит на турнире WTA 250 на Тенерифе.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6411
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 4669
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4518
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 4036
5 (7). Ига Швентек (Польша) – 3226
6 (5). Мария Саккари (Греция) – 3157
7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3150
8 (19). Паула Бадоса (Испания) – 3112
9 (9). Онс Жабер (Тунис) – 3020
10 (8). Наоми Осака (Япония) – 2771
Досрочно на Итоговый турнир квалифицировались Эшли Барти, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.
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