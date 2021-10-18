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Чемпионская гонка WTA: Свитолина на 611 очков отстает от топ-8

Теннис
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Украинка продолжает бороться за место на Итоговом турнире

Чемпионская гонка WTA: Свитолина на 611 очков отстает от топ-8

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и поднялась на 11-е место в Чемпионской гонке.

От проходной восьмой позиции на WTA Finals в Гвадалахаре Свитолину отделяют 611 очков. На этой неделе украинка выступит на турнире WTA 250 на Тенерифе.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6411

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 4669

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4518

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 4036

5 (7). Ига Швентек (Польша) – 3226

6 (5). Мария Саккари (Греция) – 3157

7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3150

8 (19). Паула Бадоса (Испания) – 3112

9 (9). Онс Жабер (Тунис) – 3020

10 (8). Наоми Осака (Япония) – 2771

Досрочно на Итоговый турнир квалифицировались Эшли Барти, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова.

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В статье: Элина Свитолина Чемпионская гонка WTA
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