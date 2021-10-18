Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская проиграла 125-й ракетке мира в первом раунде Кубка Кремля
Провальное выступление одесситки в Москве
Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA 500 в столице России уступила Анне Калинский (6:7, 4:6). Матч продолжался 2 часа и 10 минут.
Украинка отдала первый сет со счета 5:3, а во второй партии не смогла отыграться з 1:5. У Ястремской был шанс сравнять счет, но Даяна в 10-м гейме упустила брейк-поинт.
Ястремская в матче с россиянкой подала 4 эйса, совершила 6 двойных ошибок и выиграла 63% очков с первой подачи.
Даяна Ястремская в Москве заработала 6650 долларов призовых и одно очко в рейтинг WTA.
Позднее в основной сетке Кубка Кремля первые матчи проведут Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Популярное сейчас
- СМИ: Заря отправила Кочергина в дублирующий состав
- Суркис: С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в Динамо
- Третье место Ворсклы, волевая Барселона, безжалостная Бавария. Главные новости за 17 октября
- Ничего себе лошадка: Свитолина приобрела новое шикарное авто. Фото
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО