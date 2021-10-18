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Ястремская проиграла 125-й ракетке мира в первом раунде Кубка Кремля

Теннис
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Провальное выступление одесситки в Москве

Ястремская проиграла 125-й ракетке мира в первом раунде Кубка Кремля

Новина українською

Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA 500 в столице России уступила Анне Калинский (6:7, 4:6). Матч продолжался 2 часа и 10 минут.

Украинка отдала первый сет со счета 5:3, а во второй партии не смогла отыграться з 1:5. У Ястремской был шанс сравнять счет, но Даяна в 10-м гейме упустила брейк-поинт.

Ястремская в матче с россиянкой подала 4 эйса, совершила 6 двойных ошибок и выиграла 63% очков с первой подачи.

Даяна Ястремская в Москве заработала 6650 долларов призовых и одно очко в рейтинг WTA.

Позднее в основной сетке Кубка Кремля первые матчи проведут Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

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В статье: теннис Даяна Ястремская
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