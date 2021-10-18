Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: Планирую сыграть на Мастерсе в Париже, на итоговом турнире в Турине и на Кубке Дэвиса
Новак приступил к тренировкам
фото - flashscore.com.ua
20-кратный победитель турниров "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович поделился своим расписанием на конец сезона.
"Сегодня я приступил к тренировкам. До этого я долго не тренировался с ракеткой. Занимался физподготовкой, а теннисом начинаю только сейчас. Я собираюсь тренироваться в Белграде ещё несколько дней, здесь моим спарринг-партнёром выступает Ольга Данилович. Я готовлю её к следующему турниру, скоро вы увидите результат моей работы.
На данный момент я планирую сыграть на "Мастерсе" в Париже, на итоговом турнире в Турине и на Кубке Дэвиса. Вот моё расписание до конца сезона. За неделю до Берси я уеду из Сербии, чтобы посвятить себя тренировкам и подготовке. Точно могу сказать, что до конца этой недели я буду в Белграде, потому что через несколько дней день рождения у моего сына Стефана, мы отпразднуем его всей семьёй", — приводит слова Джоковича Blic.
Популярное сейчас
- Агробизнес - Металлист 2:1. Первое в сезоне и очень неожиданное поражение абсолютного лидера
- Динамо вылетело на матч с Барселоной. Луческу взял на игру 24 футболиста
- Динамо может предложить Тотовицкому контракт - источник
- Свитолина опустилась на 11-е место в Чемпионской гонке
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО