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Новак Джокович: Планирую сыграть на Мастерсе в Париже, на итоговом турнире в Турине и на Кубке Дэвиса

Теннис
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Новак приступил к тренировкам

Новак Джокович: Планирую сыграть на Мастерсе в Париже, на итоговом турнире в Турине и на Кубке Дэвиса

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович поделился своим расписанием на конец сезона.

"Сегодня я приступил к тренировкам. До этого я долго не тренировался с ракеткой. Занимался физподготовкой, а теннисом начинаю только сейчас. Я собираюсь тренироваться в Белграде ещё несколько дней, здесь моим спарринг-партнёром выступает Ольга Данилович. Я готовлю её к следующему турниру, скоро вы увидите результат моей работы.

На данный момент я планирую сыграть на "Мастерсе" в Париже, на итоговом турнире в Турине и на Кубке Дэвиса. Вот моё расписание до конца сезона. За неделю до Берси я уеду из Сербии, чтобы посвятить себя тренировкам и подготовке. Точно могу сказать, что до конца этой недели я буду в Белграде, потому что через несколько дней день рождения у моего сына Стефана, мы отпразднуем его всей семьёй", — приводит слова Джоковича Blic.

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В статье: Новак Джокович
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