Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко и Калинина пробились во второй раунд Кубка Кремля
Успехи украинок в Москве
фото - flashscore.com.ua
Леся Цуренко после успешного прохождения квалификации в первом раунде турнира WTA 500 обыграла китаянку Синвэнь Жен (6:4, 6:3).
Цуренко на пути к победе сделала четыре брейка при двух неудачных геймах на своей подаче.
Ангелина Калинина стала автором главной сенсации дня, выбив 28-ю ракетку мира Дарью Касаткину (6:2, 6:3).
Калинина на пути к громкой победе организовала восемь брейков, а Касаткина на приеме смогла взять только четыре гейма.
Имена своих следующих соперниц на Кубке Кремля Цуренко и Калинина узнают после сегодняшних матчей.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Мищенко: Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине, в Амкаре я зарабатывал $30 000
- Прийма: Официальная зарплата в Металлурге Д была 8 000 гривен на карточку. Были "черные деньги"
- Катерина Фонсека: Это неправда, что у Паулу в Шахтере что-то шло не так
- Костюк и Калинина обновили личные рекорды в рейтинге WTA
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО