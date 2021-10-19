Цуренко и Калинина пробились во второй раунд Кубка Кремля

Леся Цуренко после успешного прохождения квалификации в первом раунде турнира WTA 500 обыграла китаянку Синвэнь Жен (6:4, 6:3).

Цуренко на пути к победе сделала четыре брейка при двух неудачных геймах на своей подаче.

Ангелина Калинина стала автором главной сенсации дня, выбив 28-ю ракетку мира Дарью Касаткину (6:2, 6:3).

Калинина на пути к громкой победе организовала восемь брейков, а Касаткина на приеме смогла взять только четыре гейма.

Имена своих следующих соперниц на Кубке Кремля Цуренко и Калинина узнают после сегодняшних матчей.

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