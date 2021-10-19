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Удар Димитрова в растяжке – лучший момент Мастерса в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО

Теннис
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Главные хайлайты Мастерса в Калифорнии

Удар Димитрова в растяжке – лучший момент Мастерса в Индиан-Уэллсе. ВИДЕО

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Канал Tennis TV на YouTube представил 20 самых эффектных розыгрышей турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе. На первом месте расположился болгарин Григор Димитров со своим виннерсом в матче с Хубертом Хуркачем.

Чемпионом предпоследнего Мастерса сезона сенсационно стал британец Кэмерон Норри.

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В статье: теннис Григор Димитров
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