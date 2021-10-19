Джокович может отказаться от защиты титула на Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович может не приехать в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии из-за ограничений местных властей, связанных с пандемией коронавируса.

Ожидается, что местные власти сделают вакцинацию обязательным условием для теннисистов. Если же непривитому игроку все же удастся получить визу в Австралию, то ему придется пройти двухнедельную самоизоляцию.

"Как я понимаю, окончательное решение правительства Австралии будет через две недели. Не думаю, что условия сильно изменятся.

Пока не знаю, сыграю ли в Мельбурне. Очень много слухов. Плохо, что мы дискриминируем людей, которые сами хотят решить, нужна им вакцина или нет. Не буду раскрывать, сделал ли я вакцину. Это мое личное дело.

Конечно, я хочу сыграть в Австралии. Это мой самый успешный турнир Большого шлема", - сказал Джокович.

В этом году Новак Джокович в финале Australian Open обыграл Даниила Медведева.

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