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Марченко выбил пятого сеяного в первом раунде Кубка Кремля
Неожиданный успех
фото - btu.org.ua
Илья Марченко после трех побед в квалификации на старте основной сетки турнира АТР 250 в Москве сенсационно обыграл 35-ю ракетку мира Александра Бублика (6:4, 6:3). Матч продолжался 1 час и 23 минуты.
Марченко на приеме реализовал 3 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче отыграл два шанса Бублика на брейк. На счету теннисиста из Донецка шесть эйсов и 79% выигранных очков с первой подачи.
Марченко впервые с 2016 года обыграл теннисиста из топ-50 мирового рейтинга и вышел навстречу 62-й ракетке мира Джону Миллману, которому две недели назад драматично проиграл в трех сетах на турнире в Софии.
Илья Марченко на Кубке Кремля гарантировал себе как минимум 15 тысяч долларов призовых и 32 очка в рейтинг АТР.
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