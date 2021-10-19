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Марченко выбил пятого сеяного в первом раунде Кубка Кремля

Теннис
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Неожиданный успех

Марченко выбил пятого сеяного в первом раунде Кубка Кремля

фото - btu.org.ua

Новина українською

Илья Марченко после трех побед в квалификации на старте основной сетки турнира АТР 250 в Москве сенсационно обыграл 35-ю ракетку мира Александра Бублика (6:4, 6:3). Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

Марченко на приеме реализовал 3 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче отыграл два шанса Бублика на брейк. На счету теннисиста из Донецка шесть эйсов и 79% выигранных очков с первой подачи.

Марченко впервые с 2016 года обыграл теннисиста из топ-50 мирового рейтинга и вышел навстречу 62-й ракетке мира Джону Миллману, которому две недели назад драматично проиграл в трех сетах на турнире в Софии.

Илья Марченко на Кубке Кремля гарантировал себе как минимум 15 тысяч долларов призовых и 32 очка в рейтинг АТР.

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В статье: теннис Илья Марченко
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