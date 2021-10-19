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Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-500 в Кремле

Теннис
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Теннисистка все же приняла участие в турнире

Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-500 в Кремле

Новина українською

Победительница двух турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-500 "ВТБ Кубок Кремля".

В матче первого круга Халеп (8, WC) в двух сетах обыграла представительницу России Анастасию Потапову (WC) со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Халеп ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Потаповой — 7 двойных ошибок и 3 использованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Халеп ждёт встреча с победительницей матча Вероника Кудерметова – Оксана Селехметьева (обе – Россия).

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В статье: Симона Халеп
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