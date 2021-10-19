  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Победительница US Open стала лицом Dior
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победительница US Open стала лицом Dior

Теннис
(1 голосов)

Она будет рекламировать женскую одежду

Победительница US Open стала лицом Dior

Twitter

Новина українською

Чемпионка US Open — 2021 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала лицом модного дома Dior. Радукану будет участвовать в продвижении новой женской коллекции, а также коллекции средств для макияжа и ухода за кожей. Отметим, что ранее британка стала лицом украшений Tiffany.

В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.

В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...