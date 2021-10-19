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Победительница US Open стала лицом Dior
Она будет рекламировать женскую одежду
Чемпионка US Open — 2021 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала лицом модного дома Dior. Радукану будет участвовать в продвижении новой женской коллекции, а также коллекции средств для макияжа и ухода за кожей. Отметим, что ранее британка стала лицом украшений Tiffany.
В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.
В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.
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