Победительница US Open стала лицом Dior

Чемпионка US Open — 2021 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала лицом модного дома Dior. Радукану будет участвовать в продвижении новой женской коллекции, а также коллекции средств для макияжа и ухода за кожей. Отметим, что ранее британка стала лицом украшений Tiffany.

В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA.

В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.