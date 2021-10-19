Матч Свитолиной остановлен из-за плохого освещения

В среду, 19 октября состоялся поединок первого круга на турнире WTA 250 в Тенерифе между Элиной Свитолиной (№6 WTA) и Марией Камиллой Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA). Он был остановлен из-за наступления темноты, из-за чего корт был недостаточно освещен.

На время остановки украинка сыграла один сет. Украинка взяла непростую первую партию со счетом 7: 5.

Доиграть матч должны завтра, точное время начала еще неизвестен.