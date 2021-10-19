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Матч Свитолиной остановлен из-за плохого освещения

Теннис
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Теннисистка завтра доиграет матч

Матч Свитолиной остановлен из-за плохого освещения

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

В среду, 19 октября состоялся поединок первого круга на турнире WTA 250 в Тенерифе между Элиной Свитолиной (№6 WTA) и Марией Камиллой Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA). Он был остановлен из-за наступления темноты, из-за чего корт был недостаточно освещен.

На время остановки украинка сыграла один сет. Украинка взяла непростую первую партию со счетом 7: 5.

Доиграть матч должны завтра, точное время начала еще неизвестен.

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В статье: Элина Свитолина
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